24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка с двумя малышами опрокинулась в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Фрунзенского РУВД столицы Яну Романенко.

Водитель автомобиля "Лада" ехал по ул.Неманской со стороны ул.Людской в направлении ул.Притыцкого и на перекрестке при повороте налево не уступил "Тойоте", которая двигалась в обратном направлении.

В результате ДТП "Лада" опрокинулась. "Пострадавших нет. Двое несовершеннолетних были в удерживающих устройствах - с малышами все хорошо", - отметила Яна Романенко.

По факту аварии проводится проверка.-0-

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома