Легковушка с ребенком в салоне попала в лобовое ДТП в Пинском районе

12 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Для деблокировки одного из водителей потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Об аварии на автодороге Ивацевичи - Пинск - Столин сотрудникам МЧС в 8.31 сообщил очевидец. Он рассказал, что вблизи деревни Ставок произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Водитель одного из них оказался зажат в салоне. Его при помощи специального инструмента деблокировали работники МЧС.

Водителей обоих транспортных средств госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В "Ауди" ехал один мужчина, в "Фольксвагене" находились три человека, в том числе ребенок.-0-