Легковушка сбила 12-летнего мальчика в Столине

Фото МВД
1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столине легковой автомобиль сбил 12-летнего школьника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.
ДТП произошло 30 января около 22.00. По предварительной информации, 24-летний минчанин двигался на "Фольксвагене" по районному центру. На одной из улиц водитель наехал на 12-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
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