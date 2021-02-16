Легковушка сбила 14-летнего подростка в Минске

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Долгобродской водитель автомобиля "Фольксваген" наехал на 14-летнего подростка, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 13.20 34-летний водитель на автомобиле "Фольксваген" ехал по улице Долгобродской со стороны улицы Буденного в направлении улицы Ванеева. Он наехал на 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу. На данный момент по факту случившегося проводится проверка.

В ведомстве отметили, что в январе этого года зарегистрировано 4 ДТП, в которых четверо детей травмированы. Из них трое ребят получили повреждения, пересекая проезжую часть, один находился в автомобиле в качестве пассажира. Виновными в этих ДТП в большинстве случаев были взрослые, и только один ребенок пострадал по своей неосмотрительности.-0-