Легковушка сбила 14-летнюю велосипедистку в Бресте

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль сбил 14-летнюю велосипедистку. Девушку госпитализировали, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 августа во второй половине дня. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Пежо Боксер" находился 40-летний брестчанин. Проезжая перекресток, водитель сбил ехавшую на велосипеде школьницу. Нерегулируемый пешеходный переход она пересекала не спешиваясь. В результате ДТП девушка получила травмы, ее доставили в больницу.
Еще одна авария с участием двухколесного транспорта в этот день произошла в Пружанах. По предварительной информации, автомобилем "Рено Лагуна" управлял 36-летний местный житель. Двигаясь по улице Заводской, он сбил выехавшую с второстепенной дороги 68-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.
ГАИ по обоим фактам проводит проверки.-0-
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