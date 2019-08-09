Легковушка сбила 14-летнюю велосипедистку в Бресте

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль сбил 14-летнюю велосипедистку. Девушку госпитализировали, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 августа во второй половине дня. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Пежо Боксер" находился 40-летний брестчанин. Проезжая перекресток, водитель сбил ехавшую на велосипеде школьницу. Нерегулируемый пешеходный переход она пересекала не спешиваясь. В результате ДТП девушка получила травмы, ее доставили в больницу.

Фото УВД Брестского облисполкома

Еще одна авария с участием двухколесного транспорта в этот день произошла в Пружанах. По предварительной информации, автомобилем "Рено Лагуна" управлял 36-летний местный житель. Двигаясь по улице Заводской, он сбил выехавшую с второстепенной дороги 68-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.

ГАИ по обоим фактам проводит проверки.-0-