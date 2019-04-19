Легковушка сбила четырех девушек на переходе в Бресте

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в ДТП пострадали четверо пешеходов, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления ГАИ УВД облисполкома Наталья Милюкова.

Авария в районе технического университета произошла сегодня в 13.05. По предварительной информации, брестчанка 1978 года рождения двигалась на автомобиле Fiat по улице Московской в направлении Партизанского проспекта. На регулируемом пешеходном переходе автомобиль наехал на четырех девушек, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Со слов водителя, у машины отказали тормоза.

Пострадавших с ушибами и ссадинами доставили в больницу. После оказания первой медицинской помощи двух девушек отпустили домой, двух госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, назначена экспертиза.-0-