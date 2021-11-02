Легковушка сбила девочку на переходе в Бресте

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте автомобиль наехал на несовершеннолетнюю девочку-пешехода, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД облисполкома.

ДТП произошло 31 октября около 14.40 на перекрестке бульвара Космонавтов и улицы Мицкевича. По предварительной информации, 45-летний брестчанин на автомобиле Hyundai Creta поворачивал с бульвара налево. Во время маневра водитель наехал на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Ребенка с травмами госпитализировали в детскую областную больницу. Проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей проявлять повышенное внимание в дни осенних школьных каникул. При подъезде к пешеходному переходу нужно снижать скорость, чтобы при необходимости уступить дорогу пешеходам. В свою очередь пешеход, прежде чем ступить на проезжую часть, должен убедиться в безопасности своего перехода. Родителям следует ежедневно напоминать детям правила дорожного движения, контролировать их досуг и местонахождение, а также собственным примером обучать правильному поведению на дороге.-0-