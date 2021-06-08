Легковушка сбила девочку на пешеходном переходе в Барановичах

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах водитель легкового автомобиля сбил школьницу на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась сегодня около 13.20. По предварительной информации, за рулем автомобиля Daewoo был местный житель 1965 года рождения. Напротив одного из домов на улице Советской водитель сбил девочку 2009 года рождения, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. На машине скорой помощи школьницу доставили в больницу. После медицинского осмотра ее отпустили домой.

По имеющейся информации, девочка возвращалась домой с кружка.

"С наступлением летних каникул становится больше несчастных случаев с участием детей. Рекомендуем родителям чаще напоминать детям о правилах дорожного движения. Водителям же стоит быть более сконцентрированными за рулем", - призвали в Госавтоинспекции.-0-