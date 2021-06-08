Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 8 июня 2021
Минск Облачно с прояснениями +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:00 В СНГ продолжается работа по интеграции национальных систем электронного здравоохранения Общество
17:00 Международные соревнования по пожарно-спасательному спорту стартовали в университете МЧС Общество
16:50 Главы стран СНГ приняли обращение к мировой общественности в связи с 80-летием начала ВОВ Общество
16:45 Легковушка сбила девочку на пешеходном переходе в Барановичах Происшествия
16:36 БГУ открыл прием документов в магистратуру Общество
16:35 В Березинском районе введен запрет на посещение лесов Регионы
16:27 ФОТОФАКТ: Уникальный артефакт военного времени хранится в фондах Национального исторического музея Культура
16:11 Сформирован состав миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Армении Политика
16:08 Американские сенаторы заявили, что просчеты разведслужб сделали возможным штурм Капитолия В мире
16:00 Эксперт: в беглой белорусской оппозиции нет единомышленников, ее объединяет только любовь к деньгам Общество
15:58 Врачи, медсестры, швеи, продавцы - Минтруда назвало топ востребованных профессий Общество
15:55 В Минюсте пояснили условия рассрочки уплаты штрафов осужденными Общество
15:48 КГК помог вернуть в бюджет деньги, переплаченные за капремонт жилья в Гомельской области Регионы
15:38 В Минске мужчина попал под трамвай Происшествия
15:32 Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-мае увеличили производство продукции на 8,1% Экономика
15:26 Головченко оценил эффективность реализации госпрограмм в 2016-2020 годах Общество
15:15 Дело о ДТП с пострадавшим пассажиром маршрутки направлено в суд Логойского района Происшествия
15:11 Всем нам важно осознать, как много хорошего и нового создано в нашей стране за последние годы - мнение Общество
15:01 В Витебске появилась новая знаменитость: по историческому центру города гуляет лама Регионы
14:59 Беларусь ограничит ввоз птицы из Литвы из-за птичьего гриппа Экономика
14:59 Минздрав пересмотрел порядок и условия совершения анатомического дара Общество
14:46 Сотрудничество Беларуси и Китая развивается в конструктивном направлении - Андрейченко Экономика
14:46 Житель Жлобина оскорбил в соцсети участкового из Бобруйска Происшествия
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19, выписаны 493 Общество
14:38 Около 44 тыс. детей планируют оздоровить в Могилевской области во время каникул Регионы
14:27 Кобрин примет фестиваль "Вытокі" с 10 по 12 июня Общество
14:13 Сын Змитрока Бядули передал раритетное издание отца Национальной библиотеке Культура
14:02 В Витебской области помощь престарелым и инвалидам оказывают в 44 замещающих семьях Регионы
14:01 Нас не удалось превратить во врагов, уничтожающих друг друга и свою страну - Шишкин Общество
14:01 Семейный фестиваль "Букидс. Профессии" пройдет 12-13 июня в Центральном ботаническом саду Афиша
Все новости
Все новости
Происшествия
08 июня 2021, 16:45

Легковушка сбила девочку на пешеходном переходе в Барановичах

Фото из архива
Фото из архива

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах водитель легкового автомобиля сбил школьницу на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась сегодня около 13.20. По предварительной информации, за рулем автомобиля Daewoo был местный житель 1965 года рождения. Напротив одного из домов на улице Советской водитель сбил девочку 2009 года рождения, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. На машине скорой помощи школьницу доставили в больницу. После медицинского осмотра ее отпустили домой.

По имеющейся информации, девочка возвращалась домой с кружка.

"С наступлением летних каникул становится больше несчастных случаев с участием детей. Рекомендуем родителям чаще напоминать детям о правилах дорожного движения. Водителям же стоит быть более сконцентрированными за рулем", - призвали в Госавтоинспекции.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Барановичи Брестская область ДТП
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива В Минске мужчина попал под трамвай
Фото из архива Дело о ДТП с пострадавшим пассажиром маршрутки направлено в суд Логойского района
Фото из архива Житель Жлобина оскорбил в соцсети участкового из Бобруйска
Фото из архива Под Борисовом задержаны четверо сбытчиков психотропов
Фото из архива ГАИ ищет очевидцев столкновения легковушки и троллейбуса в Минске
Фото из архива Минчанин задержан за оскорбление военнослужащего внутренних войск
Главное
О значении ВПК и санкционных угрозах - Лукашенко доложили о работе военно-промышленного комплекса
Лукашенко ориентирует НОК на популяризацию спорта в Беларуси
Головченко оценил эффективность реализации госпрограмм в 2016-2020 годах
Оплати™: Тренд на инновации. Деньги Время Комфорт
Топ-новости
Лукашенко: мы должны стрелковое оружие производить у себя
Головченко вручил премии правительства за достижения в области качества
Внутренние дела Беларуси должны решаться самостоятельно самим народом - Ли Чжаньшу
Главы стран СНГ приняли обращение к мировой общественности в связи с 80-летием начала ВОВ
КГК: за выплату зарплаты в конверте вводится уголовная ответственность
Parimatch представляет обновленную платформу
Врачи, медсестры, швеи, продавцы - Минтруда назвало топ востребованных профессий
За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19, выписаны 493
Всем нам важно осознать, как много хорошего и нового создано в нашей стране за последние годы - мнение
Нас не удалось превратить во врагов, уничтожающих друг друга и свою страну - Шишкин
БТР отечественного производства будет впервые представлен на выставке MILEX-2021
Кобрин примет фестиваль "Вытокі" с 10 по 12 июня
Исаченко: диалог между регионами Беларуси и России - залог успешного развития и стабильности
Люди, события и традиции - все, что нас объединяет, представлено на сайте Года народного единства
Белорусские легкоатлеты выиграли три медали на международном турнире в Чехии
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.