Легковушка сбила девочку-подростка на пешеходном переходе в Гродно

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка сбила на пешеходном переходе 14-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла вечером 1 декабря, но все подробности о ней стали известны лишь спустя сутки. На ул.Тимирязева "Форд" сбил перебегавшую дорогу по пешеходному переходу девочку. После аварии она, не останавливаясь, ушла на автобусную остановку.

"Водитель легковушки также уехала, но вскоре позвонила в милицию и вернулась на место аварии. Личность пешехода тогда установить не удалось", - сообщили в ГАИ.

2 декабря в оперативно-дежурную службу ГАИ из учреждения здравоохранения поступила информация о том, что к ним обратился ребенок с характерными для ДТП телесными повреждениями. У девочки диагностировали перелом ноги. Пострадала она, как выяснилось, именно в этой аварии.-0-