Легковушка сбила двух человек на пешеходном переходе в Гродно

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка сбила двух мужчин на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 22.00 16 января в спальном районе Ольшанка. На ул.Огинского автомобиль "Мицубиси" под управлением 47-летнего водителя поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора и не уступил дорогу двум пешеходам. Наезда избежать не удалось.

В результате происшествия 41-летнего мужчину с переломом ноги госпитализировали. Второй пешеход получил ссадины, после обследования его отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото из VK-аккаунта УГАИ УВД Гродненского облисполкома