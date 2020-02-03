Легковушка сбила двух человек на пешеходном переходе в Минске

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль наехал на двух пешеходов, которые пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили БЕЛТА в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, около 19.25 водитель 1981 года рождения на автомашине Dacia двигался по ул.Долгобродской со стороны Партизанского проспекта в направлении ул.Ваупшасова. Легковушка пересекала нерегулируемый пешеходный переход и совершила наезд на двух мужчин 1994 и 1995 годов рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения.

ГАИ напоминает, что ПДД обязывают водителя, подъезжающего к нерегулируемому пешеходному переходу, снизить скорость вплоть до остановки машины, чтобы уступить дорогу пешеходам.-0-