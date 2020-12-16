Легковушка сбила двух пешеходов на переходе в Гомеле

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковой автомобиль сбил двух пешеходов, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Утром 15 декабря 71-летний водитель "Шкоды" двигался по улице Центральной Гомеля. Он проехал на красный сигнал светофора и сбил пешеходов 42 и 23 лет, которые пересекали дорогу на зеленый свет. С травмами пешеходов госпитализировали в областную клиническую больницу.

В этот же день в Мозыре в аварии серьезно пострадала девушка. Примерно в 13.45 водитель "Опеля", пытаясь опередить колонну транспорта по крайней левой полосе, нарушил требования дорожных знаков и разметки и столкнулся с такси. В ДТП оба водителя получили травмы - им оказали помощь и отпустили домой, а 17-летнюю пассажирку такси госпитализировали в реанимационное отделение Мозырской городской больницы.

Всего за прошедшие сутки в Гомельской области произошло четыре ДТП, в которых шесть человек получили ранения и один погиб.-0-