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13 января 2020, 14:48

Легковушка сбила двух школьников на пешеходном переходе в Гродно

Фото из архива
Фото из архива

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двух школьников сбила легковушка на пешеходном переходе в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня в районе обеда на ул.Курчатова в областном центре. По предварительной информации, мужчина на "Рено" двигался со стороны ул.Тавлая. По соседней полосе также двигался автомобиль, который стал притормаживать перед пешеходным переходом. Водитель "Рено" по какой-то причине не остановился и совершил наезд на двух школьников.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ГАИ отметили, что жизни и здоровью школьников ничего не угрожает.-0-

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