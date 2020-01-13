13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила двух женщин в Минске, пострадавших доставили в больницу. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня на улице Селицкого около 6.50, за рулем легкового "Форда" был 20-летний водитель. "Он проявил невнимательность и совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летняя и 55-летняя женщины получили травмы и были доставлены в учреждение здравоохранения", - проинформировала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Известно, что водитель получил водительское удостоверение 9 января.

ГАИ напоминает, что ПДД обязывает водителя, подъезжающего к нерегулируемому пешеходному переходу, снизить скорость вплоть до остановки машины, чтобы уступить дорогу пешеходам. "С ухудшением погодных условий в утренние часы на дорожном полотне образуется тонкая наледь. Водителям рекомендуется избегать резких маневров и торможений, увеличить дистанцию и боковой интервал, снижать скоростной режим и исключить все факторы, которые могут отвлекать от управления", - отметили в Госавтоинспекции.-0-