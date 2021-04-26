Легковушка сбила двухлетнего ребенка в Рогачевском районе

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/ В поселке Приднепровский Рогачевского района легковушка сбила двухлетнюю девочку, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось 24 апреля примерно в 12.40. 38-летний водитель "Ауди" двигался задним ходом на придомовой территории, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на двухлетнего ребенка. Девочка была позади автомобиля.

С травмами ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Рогачевской центральной райбольницы.-0-