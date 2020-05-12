Легковушка сбила лося на границе Островецкого и Ошмянского районов

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серьезная авария с участием дикого животного произошла на границе Островецкого и Ошмянского районов 10 мая, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Около 22 часов у деревни Толотишки легковой "Форд" столкнулся с лосем, который перебегал дорогу. Удар пришелся на водительскую сторону.

"В результате аварии водитель автомобиля, 34-летняя жительница Островца, с тяжелыми травмами госпитализирована", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП машина сильно повреждена. Лось погиб.-0-