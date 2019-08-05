Легковушка сбила лося на трассе в Брестском районе, водитель госпитализирован

5 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы в аварии с участием лося, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Авария случилась 5 августа около 5.05 на автодороге М1/Е30 Брест - Минск - граница России. Житель Жабинковского района 1980 года рождения на автомобиле "Фольксваген Пассат" ехал в сторону областного центра. На 28-м км трассы он сбил лося. Затем машина съехала в кювет и остановилась в канаве. Водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу, животное погибло на месте.

ГАИ проводит проверку. "Такие происшествия являются непредсказуемыми для водителей. Основная защита в этой ситуации - использование ремней безопасности", - отметила Наталья Сахарчук.-0-