Легковушка сбила лося в Дрогичинском районе

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе легковой автомобиль сбил лося, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 31 декабря в семь часов вечера на автодороге М10 Кобрин-Гомель-граница РФ. По предварительной информации, 26-летний житель Дрогичина двигался на автомобиле "Хонда" в сторону Иваново. На 475-м км автодороги машина столкнулась с лосем, который внезапно выбежал на проезжую часть из лесополосы.

В результате происшествия животное погибло. Водитель и пассажир не пострадали. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.-0-