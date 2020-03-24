Легковушка сбила лося в Гомельском районе

24 марта, Речицкий район /Корр. БЕЛТА/. Лось попал под колеса легкового автомобиля на границе Гомельского и Речицкого районов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
ДТП произошло сегодня примерно в 7.30. Водитель легкового автомобиля ехал по трассе М10. Внезапно из лесного массива на дорогу выбежал лось. Избежать наезда не удалось. Животное получило травмы. В ближайшее время помощь ему окажут работники Гомельской структуры БООР.
Люди в ДТП не пострадали, у авто - механические повреждения.-0-
Фото Сергея Холодилина