Легковушка сбила лося в Лоевском районе - пострадала пассажирка

15 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила лося в Лоевском районе, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 14 сентября, примерно в 06.20. 66-летний водитель Mazda-6 ехал по автодороге Речица - Лоев в сторону Лоева и сбил лося, который внезапно выбежал на проезжую часть с кукурузного поля. "От удара легковушку вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем MAN под управлением 38-летнего водителя", - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Травмы получила 61-летняя пассажирка легковушки. Пострадавшую госпитализировали в Гомельскую областную специализированную клиническую больницу.

"Двигаясь по загородным автодорогам, старайтесь всегда соблюдать такую скорость, при которой будете чувствовать себя безопасно и уверенно за рулем. Внимательно оценивайте дорожную обстановку и смотрите по сторонам, обращайте внимание на дорожные знаки. В зоне действия знака 1.25 "Дикие животные" обязательно снижайте скорость и старайтесь избегать резких необдуманных маневров", - напомнили в УГАИ.-0-