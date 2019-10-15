Легковушка сбила лося в Могилевском районе

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе на автомобильной дороге Могилев-Чаусы легковушка сбила лося, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

"14 октября в 21.18 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге возле д.Медведовка с участием легкового автомобиля "Опель Омега", который столкнулся с лосем, - рассказали в ведомстве. - Работниками МЧС из автомобиля был деблокирован водитель".

Потерпевший 1994 года рождения, житель Костюковичей, с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Могилевскую городскую больницу скорой медицинской помощи.-0-