Легковушка сбила мотоциклиста в Бобруйске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске водитель легковушки не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклистом, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"17 октября в 18.24 на перекрестке ул.Бахарова и ул.Нахимова 65-летний местный житель на автомобиле "Ауди А6" при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с движущемся во встречном направлении мотоциклом под управлением 39-летнего бобруйчанина", - рассказали в УВД.

В результате ДТП мотоциклисту причинены множественные травмы. Он госпитализирован.-0-