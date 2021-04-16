Легковушка сбила мужчину на переходе в Бресте

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль сбил 54-летнего мужчину на регулируемом переходе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД облисполкома.

Авария случилась 15 апреля около 21.15 на одной из оживленных магистралей города. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Мазда" был 26-летний водитель. Напротив одного из домов на улице Московской он сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому переходу. Мужчина получил травмы, его госпитализировали.

ГАИ проводит проверку.

В Госавтоинспекции обратили внимание, что в дождь значительно ухудшаются дорожные условия. Водителям рекомендуют быть более осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам тоже не стоит пренебрегать своей безопасностью.-0-