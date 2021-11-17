Легковушка сбила мужчину на трассе М1

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На дороге М1/Е30 Брест - Минск - граница РФ сегодня произошло смертельное ДТП, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел около двух часов ночи на 25-м км автодороги. По предварительной информации, автомобиль "Фольксваген Поло" под управлением 40-летней женщины наехала на неустановленного пешехода. Мужчина находился на проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По факту смертельного ДТП проводится проверка.

По статистике, осенью и зимой возрастает количество ДТП с участием пешеходов. В первую очередь это связано с сокращением продолжительности светового дня и ухудшением погодных условий. "Люди одеваются преимущественно в одежду темных тонов и в условиях плохой видимости становятся практически незаметными на дороге. Усугубляет ситуацию лихачество некоторых водителей и пренебрежение ПДД пешими участниками дорожного движения", - отметили в управлении ГАИ.-0-