Легковушка сбила на переходе в Бресте школьницу

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль сбил 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Школьницу доставили в больницу, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 7.10 на улице Героев обороны Брестской крепости. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Мерседес-Бенц" находился 24-летний брестчанин. Напротив одного из домов он сбил девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. С травмами ее госпитализировали в Брестскую детскую областную больницу.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.-0-