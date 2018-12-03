Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
3 декабря 2018, Пн
-1°C
Сплошная облачность EUR 2.4194
USD 2.1291
RUB 3.2076
Главное
Александр Лукашенко Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсудили на совещании у Лукашенко
Президент
Правительство Беларуси предлагает усилить роль государства как собственника в управлении предприятиями
Экономика
Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года
Экономика
Во вторник 77-ю квартиру от "Евроопт" разыграет дуэт "Александра и Константин"!
Общество
"ДАНА МОЛЛ": Театр чудес открыт! Новогоднее волшебство продлится полтора месяца
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Китайские ученые обнаружили пауков, кормящих потомство молоком
16:24 Калейдоскоп
Легковушка сбила на переходе в Бресте школьницу
16:19 Происшествия
Сирия ценит принципиальную позицию Беларуси по поддержке Дамаска в борьбе с терроризмом - МИД
16:11 Политика
МАЗ до конца года поставит в Чувашию около 60 автобусов
16:11 Экономика
Витебские таможенники задержали 20 т запрещенной к ввозу в Россию рыбной продукции
16:09 Происшествия
Водитель эвакуатора погиб в ДТП с двумя фурами на трассе М1
15:57 Происшествия
Балет Большого театра Беларуси отправится на гастроли в Австрию и Германию
15:56 Культура
На пожаре в Бобруйске погибли двое мужчин
15:51 Происшествия
В Гродно Br112, в Лиде Br75 - инспекторы рассказали о ставке единого налога для Дедов Морозов
15:50 Регионы
"Сукно" переедет на площадку "Камволя", а территорию предприятия продадут на аукционе
15:47 Экономика
Житель Поставского района подозревается в незаконной охоте на выдру: возбуждено уголовное дело
15:44 Происшествия
"Не обязанность, а возможность" - самозанятые в Беларуси скоро смогут вносить страховые взносы в ФСЗН
15:37 Общество
Медики проведут 5 декабря акцию ЗОЖ в магазинах Минска
15:35 Регионы
life:) отмечает 10-летие запуском сервиса digital-продуктов и дарит абонентам мобильный трафик
15:33 Технологии
Национальный исторический музей предлагает поучаствовать в сказочном буккроссинге
15:14 Общество
В Слонимском районе спасатели дважды за сутки выезжали на пожар в частном доме
15:01 Происшествия
Дрифт на водоеме под Мозырем: иномарка ушла под лед
14:57 Происшествия
Новые условия оплаты труда бюджетников заработают с 2020 года
14:55 Экономика
Систему информирования об опасной продукции в ЕАЭС апробируют на молоке, мясе, авто и детских товарах
14:47 Экономика
Белоруска пыталась ввезти из Польши смартфоны более чем на Br105 тыс.
14:44 Происшествия
Все новости
Темы
Новый год Новый год
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Премия "Лидер потребительского рынка" Премия "Лидер потребительского рынка"
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Легковушка сбила на переходе в Бресте школьницу

Происшествия 03.12.2018 | 16:19
Фото gaibrest.by
Фото gaibrest.by

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль сбил 14-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Школьницу доставили в больницу, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 7.10 на улице Героев обороны Брестской крепости. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Мерседес-Бенц" находился 24-летний брестчанин. Напротив одного из домов он сбил девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. С травмами ее госпитализировали в Брестскую детскую областную больницу.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.-0-

Новости по теме
В Пинске автомобиль сбил семилетнюю школьницу
Восьмилетний мальчик попал под машину в Гродно
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Брест, ГАИ, дети, ДТП
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4194 BYN 2.415 BYN 2.42 BYN
USD
2.1291 BYN 2.128 BYN 2.132 BYN
RUB
3.2076 BYN 3.195 BYN 3.205 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсудили на совещании у Лукашенко
Все видео

Фотоновости

Городские соревнования по хоккею "Золотая шайба" стартовали в Минске
Все фото

Инфографика

Завершен первый этап переписи населения С 5 по 30 ноября 2018 года для подготовки к переписи населения 2019 года проходила проверка адресного хозяйства страны.
Вся инфографика
Президент
Во время посещения Оршанского льнокомбината Лукашенко требует большей отдачи и эффективности в льняной отрасли
Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсудили на совещании у Лукашенко
Лукашенко: отношения Беларуси и ОАЭ приобретают стратегический характер
Политика
Фото ТАСС Из Беларуси надо импортировать форматы сельского быта - Маргвелашвили
Сирия ценит принципиальную позицию Беларуси по поддержке Дамаска в борьбе с терроризмом - МИД
Белорусский паспорт стал 54-м в рейтинге самых влиятельных паспортов мира
Экономика
Во время совещания Правительство Беларуси предлагает усилить роль государства как собственника в управлении предприятиями
МАЗ до конца года поставит в Чувашию около 60 автобусов
"Сукно" переедет на площадку "Камволя", а территорию предприятия продадут на аукционе
Общество
Фото из архива В Беларуси почти 340 госучреждений здравоохранения работают с электронными рецептами
"Не обязанность, а возможность" - самозанятые в Беларуси скоро смогут вносить страховые взносы в ФСЗН
Национальный исторический музей предлагает поучаствовать в сказочном буккроссинге
Регионы
Фото из архива Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 4-6 декабря
В Гродно Br112, в Лиде Br75 - инспекторы рассказали о ставке единого налога для Дедов Морозов
Медики проведут 5 декабря акцию ЗОЖ в магазинах Минска
Спорт
Белорусы сыграют в Нидерландах на старте квалификации футбольного Евро-2020
Белорусы заняли 4-е место на Всемирной юношеской шахматной Олимпиаде
Гомельский ВРЗ лидирует в чемпионате Беларуси по мини-футболу
Технологии
life:) отмечает 10-летие запуском сервиса digital-продуктов и дарит абонентам мобильный трафик
Большой адронный коллайдер остановлен на два года
ПВТ участвует во всемирной акции "Час кода"
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в ноябре
Балет Большого театра Беларуси отправится на гастроли в Австрию и Германию
Ледовое шоу может появиться на "Славянском базаре"
В мире
Один из задержанных украинских моряков Юрий Будзыло. Фото ТАСС Задержанным в Керченском проливе украинским военным предъявлено обвинение
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении Договора о дружбе с Россией
Катар выходит из ОПЕК
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 3 по 9 декабря
Китайские ученые обнаружили пауков, кормящих потомство молоком
Сергей Жуков показал трогательное видео с сыном
Газета 7 дней
Клон уходит за кордон
Путь Генерала
От «Зари» до «Луча»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия