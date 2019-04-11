Легковушка сбила насмерть пенсионера в Гродно

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно за рулем легковушки сбила пенсионера, он погиб. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Авария в Гродно произошла 10 апреля около 13.50. За рулем автомобиля Mercury Cougar была 32-летняя местная жительница. "Она ехала со стороны перекрестка с ул.Врублевского в направлении кольцевой развязки улиц Домбровского - Болдины - бульвар Ленинского Комсомола. Легковушка сбила 73-летнего жителя Гродно, который переходил дорогу на красный сигнал светофора", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в реанимации.

Как сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома, по факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Очевидцев произошедшего просят звонить по телефонам (8-0152) 72-41-03, 72-41-05 либо 72-41-12.-0-