Легковушка сбила насмерть пешехода в Столинском районе

24 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пешеход погиб под колесами легкового автомобиля в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Трагедия произошла 23 ноября около 20.00 на 2-м км объездной дороги вокруг Давид-Городка. По предварительной информации, автомобиль "Ауди 80" под управлением 35-летнего жителя Столинского района наехал на 28-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении ближе к центру проезжей части.
От травм пешеход скончался на месте происшествия. Установлено, что он не был обозначен световозвращающими элементами. Правовую оценку действиям водителя даст следствие.
В Госавтоинспекции напомнили: наличие световозвращающих элементов на 85% снижает риск наезда в темное время суток. Без фликера человек виден за 25-50 м, а с ним расстояние увеличивается до 200 м.-0-