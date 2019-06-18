Легковушка сбила насмерть велосипедистку под Минском

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под колесами легковушки в Минском районе погибла 20-летняя велосипедистка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Авария произошла вечером 17 июня на 9-м км автодороги Минск - Витебск вблизи д.Боровая. "По предварительным данным, девушка на велосипеде пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Ее сбил 44-летний минчанин на Renault Twingo. В результате велосипедистка погибла на месте", - рассказал Сергей Чеботарев.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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