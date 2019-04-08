Легковушка сбила насмерть женщину под Быховом

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила насмерть 56-летнюю женщину в Быхове, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 5 апреля около 21.00 на 1-м км автодороги Быхов - Городец - Болонов Селец. "Житель Быхова за рулем Hyundai Lantra сбил 56-летнюю женщину, она шла по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП жительница Быхова от травм скончалась на месте происшествия", - проинформировали в ГАИ.

Световозвращающим элементом женщина обозначена не была. По факту ДТП проводится проверка.-0-