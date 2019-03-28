Легковушка сбила насмерть женщину в Минске

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила женщину в Минске, она скончалась в больнице, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Управлением Следственного комитета по Минску устанавливаются обстоятельства аварии, которая произошла 27 марта около 17.30 на проспекте газеты Звязда. "По данным следствия, 63-летний водитель легкового автомобиля Citroen С4 совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. По предварительной информации, шла она на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в СК. - В результате ДТП женщина 1964 года рождения получила тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась в больнице".

Фото УСК по г.Минску

Следователем с участием эксперта и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия. Назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в управление СК по Минску по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-