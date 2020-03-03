Легковушка сбила пенсионера в Пинском районе

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе произошло ДТП, в котором погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 2 марта около 19.40 в агрогородке Молотковичи. По предварительной информации, 39-летняя местная жительница ехала на автомобиле "Ауди А6" по улице Морозова. Напротив дома №19 женщина сбила 81-летнего местного жителя, который шел навстречу по краю проезжей части. Пенсионер от полученных травм скончался на месте. Проводится проверка.

ГАИ призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и к взаимовежливости. Только за минувшие сутки в Брестской области произошло пять ДТП, в результате которых один человек погиб, а четверо получили травмы.-0-