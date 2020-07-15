Легковушка сбила пенсионерку на нерегулируемом переходе в Борисове

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове автомобиль наехал на 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу, сообщила БЕЛТА старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.
ДТП произошло 14 июля около 17.15 на улице Чапаева. "За рулем автомобиля "Киа Спортейдж" находился 61-летний житель Борисова. Машина двигалась со стороны улицы Строителей, а пожилая женщина, местная жительница, переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу", - сказала Ирина Сапунова. Потерпевшая получила травмы левого локтя, пятки левой ноги и обширную рану правого бедра.
По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция в очередной раз призывает автомобилистов и пешеходов к взаимоуважению и осторожности при участии в дорожном движении. Водителям нужно быть особенно внимательными при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, чтобы вовремя заметить и пропустить пешеходов, которым, в свою очередь, тоже следует проявлять осторожность.-0-