Легковушка сбила пенсионерку в Солигорске - женщина умерла в больнице

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске водитель легкового автомобиля сбил пенсионерку, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Сегодня около 7.40 35-летний водитель "Рено Лагуна" ехал по улице Козлова. Он сбил 68-летнюю местную жительницу, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пенсионерка с тяжелыми травмами была доставлена в реанимацию, где скончалась.

Известно, что водитель неоднократно нарушал ПДД, из 22 административных правонарушений 17 - по превышению скоростного режима.

Проводится проверка.-0-