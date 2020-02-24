Легковушка сбила пенсионерку в Витебске

24 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске легковой автомобиль сбил 64-летнюю местную жительницу, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла вечером 23 февраля на улице Воинов-Интернационалистов. По предварительной информации, 29-летний водитель сбил пересекавшую проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора жительницу Витебска. В результате ДТП женщина погибла.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге и соблюдать ПДД.-0-