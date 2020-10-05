Легковушка сбила пешехода на трассе М6 под Ивье

5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе на трассе Минск - Гродно легковушка сбила человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 22.00 4 октября. У деревни Дуды Ивьевского района "Форд" под управлением 44-летней женщины сбил пешехода. "Мужчина пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, не обозначив себя светоотражающим элементом", - сообщили в ГАИ.

40-летнего пострадавшего с переломом голени госпитализировали в Ивьевскую ЦРБ.-0-