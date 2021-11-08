Легковушка сбила пешехода в Гродненском районе

8 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе легковушка сбила пешехода, личность пострадавшего устанавливается. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла сегодня около половины восьмого утра в д.Гущицы. "Ауди" под управлением 58-летнего водителя сбила пешехода. "Мужчина двигался по краю проезжей части и был обозначен световозвращающими элементами. После ДТП пешехода в бессознательном состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой тяжелой степени госпитализировали", - рассказали в ГАИ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит более ясную картину произошедшего, а также личность пешехода.-0-