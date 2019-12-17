Легковушка сбила пешехода в Оршанском районе

17 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе легковой автомобиль сбил пешехода, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 16 декабря около 20.00 в деревне Стаховка. Водитель легковушки сбил мужчину. Со слов водителя, пешеход двигался по проезжей части. В результате ДТП он погиб на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция УВД Оршанского райисполкома ищет очевидцев ДТП. Располагающим сведениями о произошедшем просьба позвонить по телефонам: 8 (0216) 50-48-48, 8 (0216) 50-18-90, 518-27-30 (МТС), 325-32-02 (А1) или по телефону 102.-0-