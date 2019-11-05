Легковушка сбила пешехода в Полоцком районе

5 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе легковушка сбила 39-летнего пешехода, мужчина скончался на месте, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 4 ноября около 19.00. Водитель легковушки при движении по горпоселку Ветрино сбил 39-летнего пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Также вечером 4 ноября произошли ДТП с участием двух пешеходов в Новополоцке и Витебске. В одном из них пострадал мужчина, в другом - женщина, которых госпитализировали в больницы. По фактам аварий проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает пешеходов быть внимательными вблизи дороги и при ее переходе. Из-за неблагоприятной погоды увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, в первую очередь с участием пешеходов. ГАИ призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть внимательными.-0-