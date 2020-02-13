Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Минске

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, автомобиль "Мазда" двигался со стороны ул.Ванеева в направлении пр.Рокоссовского. В районе дома №12 к.1 по 2-му Велосипедному переулку он совершил наезд на несовершеннолетнего. Подросток 2006 года рождения переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходном переходу.

Пострадавший доставлен в учреждение здравоохранения. На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска.-0-