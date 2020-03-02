2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Минске, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяны Сподабаевой, сегодня около 8.30 водитель автомобиля Land Rover 1967 года рождения, двигаясь по улице Парниковой со стороны улицы Филимонова в направлении улицы Ваньковича, наехал на 12-летнего пешехода. Мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо относительно движения автомобиля. Пешеход доставлен в учреждение здравоохранения.

Проводится проверка.

Госавтоинспекция обращает внимание: водитель всегда должен прогнозировать дорожную обстановку и быть предельно внимательным за рулем. Подъезжая к пешеходному переходу, необходимо заранее снижать скорость и быть готовым к полной остановке.-0-