24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 23 октября около 15.06 водитель 1974 года рождения на автомобиле Audi ехал по ул.Плеханова в направлении пр.Рокоссовского. У дома №26 по ул.Плеханова он сбил 15-летнего пешехода, который выбежал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

"В целях предупреждения ДТП с участием несовершеннолетних Госавтоинспекция в очередной раз призывает родителей следить за времяпрепровождением своих детей, а также постоянно напоминать и, что самое важное, собственным примером демонстрировать ребенку правильное поведение на дороге и неукоснительное соблюдение ПДД. Водителям же следует проявлять повышенное внимание и осторожность, воспринимая само нахождение ребенка у проезжей части как сигнал об опасности", - отметили в ГАИ.-0-