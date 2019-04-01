Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Сморгони

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила 14-летнего школьника на пешеходном переходе в Сморгони, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 31 марта на перекрестке улиц Ленина и Синицкого. Водитель минивена "Форд" выполнял поворот направо. "14-летний мальчик с велосипедом в руках пересекал улицу Ленина по пешеходному переходу. Машина толкнула его на асфальт. Пешеход получил перелом руки и пройдет курс амбулаторного лечения", - сообщили в ГАИ региона.

Еще одна авария с пострадавшими произошла утром 30 марта под Волковыском. Женщина-водитель "Мерседеса" на трассе Гродно - Ружаны - Ивацевичи попыталась выполнить обгон на обозначенном перекрестке. В это время грузовик впереди стал поворачивать налево. "Мерседес" при маневре занесло. Он вылетел в кювет и перевернулся. Одного из четырех пассажиров машины с переломами госпитализировали.-0-