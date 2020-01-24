Легковушка сбила подростка в Минске

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подросток попал под колеса "Шкоды", сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 17.00 на ул.Сухаревской. Машина ехала со стороны ул.Панченко в направлении ул.Федорова. "Водитель совершил наезд на пешехода 2004 года рождения, который перебегал дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. У подростка предварительно диагностирован перелом ноги", - проинформировали в ГАИ.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

Госавтоинспекция просит родителей постоянно напоминать детям о мерах безопасности и правилах поведения на дороге. Необходимо позаботиться о том, чтобы на одежде или рюкзаке ребенка в темное время суток был фликер.-0-