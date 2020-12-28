Легковушка сбила подростка в Минске

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса легкового автомобиля попал подросток. Информацию об этом разместило в своем Telegram-канале управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, 27 декабря в 21.47 водитель автомобиля Renault 1986 года рождения, двигалась по ул.Харьковской со стороны пр.Пушкина в направлении ул.Берута. В районе дома №90 она совершила наезд на подростка 2004 года рождения, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Все обстоятельства произошедшего выясняются.-0-