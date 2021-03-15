Легковушка сбила ребенка в Гродно

15 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка сбила мальчика, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Инцидент произошел вечером 12 марта в одном из дворов по улице Пестрака. "Рено" с 40-летним водителем за рулем двигался вдоль припаркованных у края проезда машин. Неожиданно из-за них выбежал ребенок. Аварии избежать не удалось.

"9-летнего мальчика с переломом ноги госпитализировали", - сообщили в ГАИ. Причины и другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ГАИ отметили: с начала года в Гродненской области в ДТП пострадали восемь детей. В семи случаях они были пешеходами. Инспекторы просят родителей еще раз напомнить детям о правилах безопасности на дорогах. Водителей также просят быть максимально внимательными во дворах: ребенка может быть просто не видно за припаркованными авто.-0-