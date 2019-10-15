Легковушка сбила шестилетнего мальчика в Брестском районе

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе пострадал шестилетний мальчик, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Несчастный случай на дороге произошел в деревне Козловичи 14 октября примерно в 15.20. По предварительной информации, 47-летний житель Брестского района двигался на автомобиле "Ауди 80" по улице Белорусской. На перекрестке водитель наехал на шестилетнего ребенка, который пересекал проезжую часть.

В результате происшествия мальчик с травмами доставлен в детскую областную больницу. Проводится проверка.-0-