Легковушка сбила школьника на переходе в Кобрине

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобрине водитель легкового автомобиля сбил 11-летнего ребенка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 марта примерно в 07.08. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено" был 59-летний мужчина. Напротив одного из домов на улице Интернациональной он сбил мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП школьник получил травмы, его госпитализировали.

Проводится проверка.

ГАИ призывает водителей при подъезде к пешеходному переходу снижать скорость вплоть до остановки для пропуска людей. "Пешеход имеет право на преимущественное пересечение дороги по нерегулируемому переходу, а также по регулируемому при разрешающем сигнале регулировщика или светофора. Но перед началом перехода следует убедиться в своей безопасности", - добавили в Госавтоинспекции.-0-