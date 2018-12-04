Легковушка сбила школьника на переходе в Витебске

4 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске на нерегулируемом пешеходном переходе легковой автомобиль наехал на 14-летнего подростка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 3 декабря в 19.20 по ул. П.Бровки. В результате ДТП подростка с травмами головы госпитализировали в реанимационное отделение.

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

По словам водителя автомобиля "Рено Меган Сценик", он двигался во второй крайней полосе и видел, что соседний автомобиль справа начал тормозить. Мужчина также начал останавливаться, уводя машину влево, но избежать наезда на восьмиклассника не удалось.

По факту аварии проводится проверка. Все материалы будут переданы следователям для дачи правовой оценки.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость вплоть до остановки машины. Пешеходам нужно быть обозначенными световозвращающими элементами, переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. Участникам дорожного движения следует учитывать погодные условия.-0-