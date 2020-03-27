Легковушка сбила школьника в Борисове

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове второклассник попал под колеса легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел 26 марта около 19.30 на ул.Днепровской. "42-летний водитель автомобиля "Мазда" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения. Мальчик переходил проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ребенок с полученными телесными повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение Борисовской центральной районной больницы", - рассказали в УВД.
Борисовский РОСК проводит проверку.
Учитывая предстоящие весенние каникулы, Госавтоинспекция Минской области призывает взрослых контролировать своих детей. "Детям необходимо постоянно объяснять, что проезжая часть опасна, что переходить дорогу необходимо только в установленных правилами местах и при этом обязательно смотреть по сторонам", - добавили в ГАИ.-0-