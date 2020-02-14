Легковушка сбила школьника в Гродно

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка сбила школьника на пешеходном переходе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 13 февраля на перекрестке улиц Курчатова и Лиможа. 54-летний водитель "Опеля" поворачивал налево и сбил переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора школьника.
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
"16-летнего подростка с ушибами и ссадинами госпитализировали. К слову, водители, которые двигались в попутной полосе, остановились пропустить пешехода", - рассказали в ГАИ.
Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-